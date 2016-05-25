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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 09:53 BJT

《香港重要政经日程》--5月25日-6月7日

================== 今日重要政经消息=================

5月25日（周三）

10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。

11:00 中国电信 股东周年大会。

14:30 嘉里物流 股东周年大会。

15:00 上置集团 股东周年大会。

15:30 华润啤酒 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月26日（周四）

公布4月份进出口数字。

09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 中移动 股东周年大会。

10:30 天下图控股 股东周年大会。

13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。

15:30 中海油 股东周年大会。

5月27日（周五）

09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。

09:30 佐丹奴 股东周年大会。

10:00 盛源控股 举行股东周年大会。

10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。

10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。

10:30 五矿建设 股东周年大会。

14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。

16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。

16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。

5月30日（周一）

10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。

10:00 石药集团 股东周年大会。

11:00 嘉华国际 股东周年大会。

5月31日（周二）

公布4月份零售销售数字。

公布4月份M-3货币供应数字。

公布4月底止外汇基金总资产。

10:00 禹洲地产 股东周年大会。

14:30 龙湖地产 股东周年大会。

15:30 大新银行 股东周年大会。

16:30 大新金融 股东周年大会。

6月1日（周三）

10:00 中国食品 股东周年大会。

15:30 中国建筑国际 股东周年大会。

6月2日（周四）

09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。

10:00 新秀丽 股东周年大会。

10:15 大悦城 股东周年大会。

10:30 香格里拉 股东周年大会。

11:00 恒基发展 股东周年大会。

11:30 恒基地产 股东周年大会。

14:00 联想控股 在中国举行股东周年大会。

15:00 江苏宁沪高速 在中国举行股东周年大会。

16:45 华润燃气 股东周年大会。

6月3日（周五）

09:00 康师傅 在中国举行股东周年大会。

09:00 华晨中国 股东周年大会。

09:30 招商局国际 股东周年大会。

10:00 中粮包装 股东周年大会。

10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。

11:00 李宁 举行股东周年大会。

6月6日（周一）

09:00 中石化油服 在中国举行股东周年大会。

09:00 比亚迪电子 在中国举行股东周年大会。

09:30 中国银河证券 在中国举行股东周年大会。

10:00 比亚迪 在中国举行股东周年大会。

14:00 中银香港 股东周年大会。

6月7日（周二）

09:30 中国银行 股东周年大会。

10:30 周生生 股东周年大会。

11:00 中国电力 股东周年大会。

13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。

14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。

14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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