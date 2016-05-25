《香港重要政经日程》--5月25日-6月7日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
================== 今日重要政经消息=================
5月25日（周三）
10:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国电信 股东周年大会。
14:30 嘉里物流 股东周年大会。
15:00 上置集团 股东周年大会。
15:30 华润啤酒 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月26日（周四）
公布4月份进出口数字。
09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 中移动 股东周年大会。
10:30 天下图控股 股东周年大会。
13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
15:30 中海油 股东周年大会。
5月27日（周五）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 佐丹奴 股东周年大会。
10:00 盛源控股 举行股东周年大会。
10:00 TSC集团控股 举行股东周年大会。
10:30 中国广核电力 举行股东周年大会。
10:30 五矿建设 股东周年大会。
14:00 丽珠医药 在中国举行股东周年大会。
16:00 吉利汽车 举行股东周年大会。
16:00 霸王国际 在中国举行股东周年大会。
5月30日（周一）
10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
10:00 石药集团 股东周年大会。
11:00 嘉华国际 股东周年大会。
5月31日（周二）
公布4月份零售销售数字。
公布4月份M-3货币供应数字。
公布4月底止外汇基金总资产。
10:00 禹洲地产 股东周年大会。
14:30 龙湖地产 股东周年大会。
15:30 大新银行 股东周年大会。
16:30 大新金融 股东周年大会。
6月1日（周三）
10:00 中国食品 股东周年大会。
15:30 中国建筑国际 股东周年大会。
6月2日（周四）
09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
10:00 新秀丽 股东周年大会。
10:15 大悦城 股东周年大会。
10:30 香格里拉 股东周年大会。
11:00 恒基发展 股东周年大会。
11:30 恒基地产 股东周年大会。
14:00 联想控股 在中国举行股东周年大会。
15:00 江苏宁沪高速 在中国举行股东周年大会。
16:45 华润燃气 股东周年大会。
6月3日（周五）
09:00 康师傅 在中国举行股东周年大会。
09:00 华晨中国 股东周年大会。
09:30 招商局国际 股东周年大会。
10:00 中粮包装 股东周年大会。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 李宁 举行股东周年大会。
6月6日（周一）
09:00 中石化油服 在中国举行股东周年大会。
09:00 比亚迪电子 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国银河证券 在中国举行股东周年大会。
10:00 比亚迪 在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港 股东周年大会。
6月7日（周二）
09:30 中国银行 股东周年大会。
10:30 周生生 股东周年大会。
11:00 中国电力 股东周年大会。
13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。