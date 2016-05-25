芝加哥期市：小麦期货自12日低点反弹，美国关键种植区料出现不利天气

以下是0116GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 466.25 2.25 +0.48% -0.32% 475.68 52 CBOT玉米 397.75 0.25 +0.06% +0.82% 386.22 62 CBOT大豆 1059.00 4.25 +0.40% -1.42% 1032.52 56 CBOT稻米 $11.54 -$0.04 -0.30% -2.00% $11.27 50 美国原油 $49.26 $0.64 +1.32% +2.45% $45.02 78 汇率 欧元/美元 $1.114 $0.000 +0.02% -0.66% 美元/澳元 0.719 0.001 +0.07% -0.46% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/王兴亚；审校 郑茵/于春红)