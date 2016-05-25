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货币新闻 | 2016年 5月 25日 星期三 10:09 BJT

芝加哥期市：小麦期货自12日低点反弹，美国关键种植区料出现不利天气

以下是0116GMT报价：    
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           466.25     2.25  +0.48%    -0.32%     475.68   52
    CBOT玉米           397.75     0.25  +0.06%    +0.82%     386.22   62
    CBOT大豆          1059.00     4.25  +0.40%    -1.42%    1032.52   56
    CBOT稻米           $11.54   -$0.04  -0.30%    -2.00%     $11.27   50
    美国原油           $49.26    $0.64  +1.32%    +2.45%     $45.02   78
    汇率
    欧元/美元          $1.114   $0.000  +0.02%    -0.66%
    美元/澳元           0.719    0.001  +0.07%    -0.46%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 白云/王兴亚；审校 郑茵/于春红)

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