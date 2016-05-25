香港热股：匹克体育复牌冲高20%后回落，大股东考虑提出私有化计划

路透香港5月25日 - 中国体育用品品牌--匹克体育 周三复牌早盘初段一度冲高20%后回落，因大股东考虑提出私有化计划。

匹克体育盘初一度触及2.3港元约五个月高位。香港时间10:13，升幅收窄至12.5%，报2.16港元；大市恒生指数 则升2.38%。

该公司周二晚间在联交所的声明称，获控股股东Ever Sound Development Limited告知，其正初步考虑进行一项协议安排，将可能导致匹克体育私有化以及于联交所除牌。

但公司指出，“鉴于上述初步考虑尚在进行中，因此并不保证此项建议协议安排、私有化以及除牌将会进行。”

控股股东及其一致行动人士目前持有匹克体育约14.62亿股或61.19%的股份，如果私有化计划进行，按周一停牌前报价1.92港元计，涉资近18亿港元。

匹克体育由公司主席许景南于1991年创立，2009年在联交所上市，截至去年末在中国授权经营零售网点数目达5,999个，产品出口至超过90个国家和地区，去年营业额31亿元人民币，净利3.9亿元。许景南亦控制Ever Sound。（完）