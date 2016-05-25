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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 10:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月25日至6月1日

路透5月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：

 开始日期    结束日期   公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 (年-月-日)  (年-月-日                                                                        
             )                              
 25-5-2016              BMO       TIF.N     Q1 2016 蒂芙尼(Tiffany)
 25-5-2016              AMC       HPQ.N     Q2 2016 惠普(HP)
 25-5-2016              AMC       NTAP.OQ   Q4 2016 NetApp Inc 
 25-5-2016              AMC       PVH.N     Q1 2016 PVH Corp 
 25-5-2016              AMC       CSRA.N    Q4 2016 CSRA Inc 
 26-5-2016              BMO       DLTR.OQ   Q1 2016 Dollar Tree Inc 
 26-5-2016              BMO       PDCO.OQ   Q4 2016 Patterson Companies Inc 
 26-5-2016              BMO       DG.N      Q1 2016 Dollar General Corp 
 26-5-2016              01:00     COST.OQ   Q3 2016 Costco Wholesale Corp 
 26-5-2016              11:00     SIG.N     Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 
 26-5-2016              AMC       ULTA.OQ   Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 31-5-2016              BMO       MDT.N     Q4 2016 美敦力(Medtronic)
 01-6-2016              BMO       KORS.N    Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张若琪 审校 于春红)

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