《美国上市公司业绩公布日程表》--5月25日至6月1日

纽约期市：期棉触及近两周低点，市场交投谨慎
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
路透5月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (年-月-日) (年-月-日 ) 25-5-2016 BMO TIF.N Q1 2016 蒂芙尼(Tiffany) 25-5-2016 AMC HPQ.N Q2 2016 惠普(HP) 25-5-2016 AMC NTAP.OQ Q4 2016 NetApp Inc 25-5-2016 AMC PVH.N Q1 2016 PVH Corp 25-5-2016 AMC CSRA.N Q4 2016 CSRA Inc 26-5-2016 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 26-5-2016 BMO PDCO.OQ Q4 2016 Patterson Companies Inc 26-5-2016 BMO DG.N Q1 2016 Dollar General Corp 26-5-2016 01:00 COST.OQ Q3 2016 Costco Wholesale Corp 26-5-2016 11:00 SIG.N Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 26-5-2016 AMC ULTA.OQ Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 31-5-2016 BMO MDT.N Q4 2016 美敦力(Medtronic) 01-6-2016 BMO KORS.N Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张若琪 审校 于春红)
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****