台湾股市：随亚股上扬收涨1%，惟成交量略嫌不足指数上档空间有限

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透台北5月25日 - 台湾股市周三收涨1.15%。分析师说，受亚股上涨激励，台股在台积电 及鸿海 家族等科技股领军下指数收高；惟随指数攻至8,400点以上，追价力道减弱，成交量略嫌不足，短线指数上档空间应有限。
台湾加权股价指数 收涨1.15%，至8,396.20点；今日成交初值 为789.29亿台币，上交易日修正后为646.38亿。
〞今天指数弹到这里已经面临3、4月以来的套牢压力区，短线指数往上空间应该有限。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他表示，亚股今天主要是反应欧美股市气氛好转走涨，台股跟着亚股上涨；而欧美股市大涨，主因是6月23日英国脱欧机率偏低，以及美国房屋销售数据优于预期。
兆丰投顾不愿具名分析师说，就今天指数攻至8,400点以上追价力道明显减弱观察，显然大家对于8,436点颈线位子仍有顾忌，〞未来数日还是要看量，如果成交量无法回到800、900亿台币以上攻击量，指数还是有机会回到8,000点附近。〞
不过，国泰证期顾问处分析师简伯仪则认为，从目前大盘走势来看，指数可望维持持续反弹走势，主要是这波大盘在520前过度悲观，但在历经一大波段的下跌后，今天成交量已有增加，后续应有高点可期，且有机会挑战8,500点季线位子。
科技类股指数 收涨1.41%；金融保险类股指数 则收涨1.28%。
亚洲股市周三跳涨，受欧美股市劲扬带动，同时美元走坚，因乐观的美国房屋销售数据支持了经济可能强劲得足以让美联储在未来数月内升息的观点。
分析师预估，明日指数区间在8,300-8,450点 。
本地时间14:15，亚洲主要股市普遍上涨，MSCI亚太明晟指数 涨1.82%。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。