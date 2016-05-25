台湾股市：随亚股上扬收涨1%，惟成交量略嫌不足指数上档空间有限

路透台北5月25日 - 台湾股市周三收涨1.15%。分析师说，受亚股上涨激励，台股在台积电 及鸿海 家族等科技股领军下指数收高；惟随指数攻至8,400点以上，追价力道减弱，成交量略嫌不足，短线指数上档空间应有限。

台湾加权股价指数 收涨1.15%，至8,396.20点；今日成交初值 为789.29亿台币，上交易日修正后为646.38亿。

〞今天指数弹到这里已经面临3、4月以来的套牢压力区，短线指数往上空间应该有限。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他表示，亚股今天主要是反应欧美股市气氛好转走涨，台股跟着亚股上涨；而欧美股市大涨，主因是6月23日英国脱欧机率偏低，以及美国房屋销售数据优于预期。

兆丰投顾不愿具名分析师说，就今天指数攻至8,400点以上追价力道明显减弱观察，显然大家对于8,436点颈线位子仍有顾忌，〞未来数日还是要看量，如果成交量无法回到800、900亿台币以上攻击量，指数还是有机会回到8,000点附近。〞

不过，国泰证期顾问处分析师简伯仪则认为，从目前大盘走势来看，指数可望维持持续反弹走势，主要是这波大盘在520前过度悲观，但在历经一大波段的下跌后，今天成交量已有增加，后续应有高点可期，且有机会挑战8,500点季线位子。

科技类股指数 收涨1.41%；金融保险类股指数 则收涨1.28%。

亚洲股市周三跳涨，受欧美股市劲扬带动，同时美元走坚，因乐观的美国房屋销售数据支持了经济可能强劲得足以让美联储在未来数月内升息的观点。

分析师预估，明日指数区间在8,300-8,450点 。