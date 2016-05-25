香港个股：361度发行4亿美元五年期优先无抵押票据，息率7.25%

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透香港5月25日 - 中国体育用品品牌--361度国际有限公司 周三称，计划发行于2021年到期本金总4亿美元之优先无抵押票据，息率7.25%。
据公告，361度将申请票据以向专业投资者及高净值个人投资者发行债务之方式于联交所上市及买卖。
而票据发行之估计所得款项净额约3.901亿美元，拟用作一般营运资金用途，包括但不限于偿还若干现有债务。
361度表示，董事认为票据发行为改善公司现金流量及获取即时资金之良机。
票据发行价为本金额的99.055%，于2021年6月3日到期，每半年付息一次，初步买方为美林国际。
香港时间10:33，该股跌0.74%，报2.67港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。