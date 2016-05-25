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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 10:53 BJT

香港个股：361度发行4亿美元五年期优先无抵押票据，息率7.25%

路透香港5月25日 - 中国体育用品品牌--361度国际有限公司 周三称，计划发行于2021年到期本金总4亿美元之优先无抵押票据，息率7.25%。

据公告，361度将申请票据以向专业投资者及高净值个人投资者发行债务之方式于联交所上市及买卖。

而票据发行之估计所得款项净额约3.901亿美元，拟用作一般营运资金用途，包括但不限于偿还若干现有债务。

361度表示，董事认为票据发行为改善公司现金流量及获取即时资金之良机。

票据发行价为本金额的99.055%，于2021年6月3日到期，每半年付息一次，初步买方为美林国际。

香港时间10:33，该股跌0.74%，报2.67港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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