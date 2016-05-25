主要国家经济指标预测--5月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日(四) 0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 -3.0% +0.8% 建筑资本支出(较前季) -3.0% +1.2% 厂房/机械设备资本支出 -2.0% +0.1% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 下半年 -- 盈余4 净债务预估 -- 26.9% 现金预算收支 -- 赤字54 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -7.7% 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.7% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 -- 45.096 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +0.1% -2.0% (较上年同期) -0.1% +3.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月 +0.5% +1.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.3% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +0.4% -0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月21日当周 27.5 27.8 四周均值(万人) -- 27.575 续请失业金人数(万人) 5月14日当周 214.6 215.2 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.6% +1.4% 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负8 综合指数 -- 负4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI -- -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.4% -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月25日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -2.6% -1.5% 0600 瑞士瑞银消费指标 4月 1.47 -- 0600 德国GfK消费者信心指标 6月 9.8 9.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 107.7 106.8 现况指数 114.2 113.2 预期指数 101.6 100.8 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -3.3% -- (未经季节调整，较上年同期) +0.1% -- 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 3月 -1.6% -- (未经季节调整，较上年同期) -3.6% -- 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 顺差36.03 -- 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 17.5 -- 1130 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 113 -- 建筑许可(较前月) +4.9% -- 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 4月初值 逆差575.3 -- 1300 美国房屋价格(较前月) 3月 +0.7% -- (较上年同期) +6.1% -- 房屋价格指数 233.1 -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 50.8 -- 服务业PMI 51.2 -- 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5% 2100 韩国消费者信心指数 5月 99 -- 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 正2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红/王洋; 审校 戴素萍)