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亚洲 | 2016年 5月 26日 星期四 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--5月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值    前值
    
    5月26日(四)
    0130 澳洲资本支出(较前季)                     第一季      -3.0%       +0.8%
              建筑资本支出(较前季)                            -3.0%       +1.2%
              厂房/机械设备资本支出                           -2.0%       +0.1%
    0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)
                                                  下半年         --       盈余4
                    净债务预估                                   --       26.9%
                    现金预算收支                                 --      赤字54
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季        --       -7.7%
    0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月)          3月          --       +0.3%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +2.7%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月          --      45.096
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季修正值   +0.4%      +0.4%
                              (较上年同期)                      +2.1%      +2.1%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第一季初值     +0.1%      -2.0%
                     (较上年同期)                               -0.1%      +3.0%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      4月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.8%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              4月        +0.5%      +1.3%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.3%      -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --       -1.1%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                 +0.4%      -0.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           5月21日当周      27.5       27.8
                 四周均值(万人)                                   --      27.575
                 续请失业金人数(万人)           5月14日当周     214.6      215.2
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                　 4月       +0.6%      +1.4%
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                     5月         --         负8
                       综合指数                                   --         负4    
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  4月       -0.4%       -0.3%
             全国整体CPI                                          --        -0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              5月       -0.4%       -0.3%
             东京地区整体CPI                                      --        -0.4%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    5月25日(三)
    0130 澳洲建筑完工                              第一季      -2.6%      -1.5%     
    0600 瑞士瑞银消费指标                            4月        1.47        --       
    0600 德国GfK消费者信心指标                       6月         9.8        9.7      
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     5月       107.7      106.8      
                    现况指数                                   114.2      113.2      
                    预期指数                                   101.6      100.8      
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          3月       -3.3%       --       
                       (未经季节调整，较上年同期)              +0.1%        --       
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          3月       -1.6%        --       
                       (未经季节调整，较上年同期)              -3.6%        --       
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            4月初值 顺差36.03        --    
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       5月        17.5        --    
    1130 美国建筑许可年率(万户)                  4月修正值       113        --    
             建筑许可(较前月)                                  +4.9%        --    
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  4月初值 逆差575.3        -- 
    1300 美国房屋价格(较前月)                        3月       +0.7%        --   
                     (较上年同期)                              +6.1%        --   
             房屋价格指数                                      233.1        --  
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          5月初值     50.8        --
                   服务业PMI                                    51.2        --   
    1400 加拿大央行利率决定                           --        0.5%       0.5%  
    2100 韩国消费者信心指数                          5月          99        --   
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数              5月         正2        --   (完)
    
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 于春红/王洋; 审校 戴素萍)

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