日本股市：早盘受日圆疲软所助收升1.8%，Sony因业绩增长前景而大涨

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
“另一因素是美国房屋数据强劲，且出自美国官员的评论增强了人们对6月加息的信心。”
美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。
获利严重依赖出口销售的日本汽车厂商自日圆走软中获得提振。丰田汽车 攀升2%，本田汽车 上涨2.5%，日产汽车 涨1.1%。
索尼 劲扬7%，此前该公司公布财报暗示，虽然一些业务受到4月地震的影响，但基本获利仍强劲。市场人士称，但索尼在游戏和虚拟现实(VR)设备领域的强大布局，意味着增长前景可期。
东证股价指数 涨1.4%，报1,345.32点，33支分类指数中除一支外全在平盘上方。
JPX-日经400指数 升1.4%，报12,143.61点。(完)
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 徐文焰/孙茉莉; 审校 张若琪/白云)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。