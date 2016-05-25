版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 11:09 BJT

日本股市：早盘受日圆疲软所助收升1.8%，Sony因业绩增长前景而大涨

“另一因素是美国房屋数据强劲，且出自美国官员的评论增强了人们对6月加息的信心。”

美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。

获利严重依赖出口销售的日本汽车厂商自日圆走软中获得提振。丰田汽车 攀升2%，本田汽车 上涨2.5%，日产汽车 涨1.1%。

索尼 劲扬7%，此前该公司公布财报暗示，虽然一些业务受到4月地震的影响，但基本获利仍强劲。市场人士称，但索尼在游戏和虚拟现实(VR)设备领域的强大布局，意味着增长前景可期。

东证股价指数 涨1.4%，报1,345.32点，33支分类指数中除一支外全在平盘上方。

JPX-日经400指数 升1.4%，报12,143.61点。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 徐文焰/孙茉莉; 审校 张若琪/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐