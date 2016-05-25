《汇市简讯》美元/日圆徘徊在略高于110日圆的水平

路透5月25日 - 0305 GMT

* 美元/日圆今日在109.96-110.19日圆之间窄幅波动，薪酬结算日刺激早盘买需

* 市场在在东京定盘后逐渐安静下来，之前也不是特别活跃

* 该汇率略高于小时图一目均衡转换线110.07日圆的水平

* 100小时均线在109.86日圆，云区在109.42-85日圆，日线图云区底部在109.74日圆，日线图一目均衡转换线在109.52日圆

* 还有升至日线图云区顶部111.44日圆的空间，但110.20上方布有卖盘

* 日经指数早盘收涨1.8%至16,795点