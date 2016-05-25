《汇市简讯》美元/日圆徘徊在略高于110日圆的水平

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透5月25日 - 0305 GMT
* 美元/日圆今日在109.96-110.19日圆之间窄幅波动，薪酬结算日刺激早盘买需
* 市场在在东京定盘后逐渐安静下来，之前也不是特别活跃
* 该汇率略高于小时图一目均衡转换线110.07日圆的水平
* 100小时均线在109.86日圆，云区在109.42-85日圆，日线图云区底部在109.74日圆，日线图一目均衡转换线在109.52日圆
* 还有升至日线图云区顶部111.44日圆的空间，但110.20上方布有卖盘
* 日经指数早盘收涨1.8%至16,795点
(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。