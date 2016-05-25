日本已公布经济指标--2016/5/25

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% p -0.4% r 6月7日 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 5月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% 持平 5月26日 -0.4% 工业生产(m/m) 3月 +3.8% r -5.2% 5月30日 -- 失业率 3月 3.2% @ 3.3% @ 5月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 4月 顺差8,235 顺差7,550 6月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 -5.3% +1.2% 5月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。