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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 11:48 BJT

中国货币市场：七天回购因跨月利率略涨，但供给充分宽裕局面未改

路透上海5月25日 - 中国银行间市场周三资金宽裕局面未改，七天回购因刚好跨月利率
略有上涨，但供给依旧充分；因央行呵护有加，缴税因素对5月流动性影响仍有限，尽管月
末前还有去年税款的汇算清缴，但整体看料难撼资金面的平稳格局。
    
    “没什么变化，还是挺松。七天跨月了，一下子需求多了不少，利率也上一些，早上不
少非银（机构）出来借，但一下下就借好了，只要不是押特别烂的债应该问题都不大，”华
东一银行交易员说。
    
    她并表示，5月尽管仍是缴税影响相对较大的月份，但到目前为止冲击小于预期，主要
是央行从上周起就通过MLF（中期借贷便利）以及公开市场逆回购加量提前释放流动性，助
稳市场预期。
    
    上海一银行交易员则认为，除央行维稳意图仍坚定外，财政部有关提高财政资金使用效
率的表态，也有助于烫平未来资金的短期波动，而且不排除近期会有部分财政资金投放，也
会对冲一些缴税的影响。  
    
    财政部周一表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进
行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助
于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。 
    
    央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率依旧持稳在2.25%。
据此计算，今日投放量完全对冲到期量。 
             
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:39                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9804     1.9832      -0.28
      七天                     2.3376     2.2627      +7.49
                                                  
      14天                     2.7141     2.7101      +0.40
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    1.7200     1.0100     +71.00
                                                  
      七天                     1.8950     1.3650     +53.00
                                                  
      14天                     2.0800     1.6500     +43.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.4200     2.3000     +12.00
                                                  
      14天                     2.7100     2.7500      -4.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0010     2.0020      -0.10
                                                  
       七天                    2.3310     2.3300      +0.10
                                                  
       三个月                  2.9385     2.9330      +0.55
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞； 审校 吴云凌)

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