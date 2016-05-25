中国货币市场：七天回购因跨月利率略涨，但供给充分宽裕局面未改

路透上海5月25日 - 中国银行间市场周三资金宽裕局面未改，七天回购因刚好跨月利率 略有上涨，但供给依旧充分；因央行呵护有加，缴税因素对5月流动性影响仍有限，尽管月 末前还有去年税款的汇算清缴，但整体看料难撼资金面的平稳格局。 “没什么变化，还是挺松。七天跨月了，一下子需求多了不少，利率也上一些，早上不 少非银（机构）出来借，但一下下就借好了，只要不是押特别烂的债应该问题都不大，”华 东一银行交易员说。 她并表示，5月尽管仍是缴税影响相对较大的月份，但到目前为止冲击小于预期，主要 是央行从上周起就通过MLF（中期借贷便利）以及公开市场逆回购加量提前释放流动性，助 稳市场预期。 上海一银行交易员则认为，除央行维稳意图仍坚定外，财政部有关提高财政资金使用效 率的表态，也有助于烫平未来资金的短期波动，而且不排除近期会有部分财政资金投放，也 会对冲一些缴税的影响。 财政部周一表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进 行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助 于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。 央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率依旧持稳在2.25%。 据此计算，今日投放量完全对冲到期量。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9804 1.9832 -0.28 七天 2.3376 2.2627 +7.49 14天 2.7141 2.7101 +0.40 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.7200 1.0100 +71.00 七天 1.8950 1.3650 +53.00 14天 2.0800 1.6500 +43.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4200 2.3000 +12.00 14天 2.7100 2.7500 -4.00 Shibor 其中:隔夜 2.0010 2.0020 -0.10 七天 2.3310 2.3300 +0.10 三个月 2.9385 2.9330 +0.55 (完) (发稿 边竞； 审校 吴云凌)