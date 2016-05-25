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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 12:02 BJT

日本政经：内阁官房长官否认有关首相可能推迟上调消费税的报导

路透东京5月25日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三否认了一篇有关首相安倍晋三可能推迟明年上调消费税计划的报导。

日本读卖新闻报导称，安倍周二曾对政党联盟的下级官员表示，上调消费税将使得日本更加难以解决通缩问题。

“据我所知没有这样的事，”菅义伟说道，并再次指出首相将在恰当时间就消费税做出恰当决定。(完)

(编译 高琦 审校 许娜)

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