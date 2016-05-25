日本政经：内阁官房长官否认有关首相可能推迟上调消费税的报导

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透东京5月25日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三否认了一篇有关首相安倍晋三可能推迟明年上调消费税计划的报导。
日本读卖新闻报导称，安倍周二曾对政党联盟的下级官员表示，上调消费税将使得日本更加难以解决通缩问题。
“据我所知没有这样的事，”菅义伟说道，并再次指出首相将在恰当时间就消费税做出恰当决定。(完)
(编译 高琦 审校 许娜)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。