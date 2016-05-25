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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 12:24 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元或下探1.0575，技术面发出看跌信号

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* 良好的新西兰4月贸易数据公布后 ，澳元/新西兰元收复盘初失土；在亚洲市场走出十字星

* 今日亚洲市场交叉汇率活跃reut.rs/1TwRAyC

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线下行，格局偏空

* 如收于10日移动均线切入位1.0709新西兰元下方，则可能测试2月低点1.0574

* 初步支撑位在亚洲时段低点1.0634新西兰元，初步阻力位在昨日高/低点的38.2%回档位1.0670

* 图表:reut.rs/1TwSsDw

(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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