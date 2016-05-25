《汇市简讯》澳元/新西兰元或下探1.0575，技术面发出看跌信号

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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* 良好的新西兰4月贸易数据公布后 ，澳元/新西兰元收复盘初失土；在亚洲市场走出十字星
* 今日亚洲市场交叉汇率活跃reut.rs/1TwRAyC
* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线下行，格局偏空
* 如收于10日移动均线切入位1.0709新西兰元下方，则可能测试2月低点1.0574
* 初步支撑位在亚洲时段低点1.0634新西兰元，初步阻力位在昨日高/低点的38.2%回档位1.0670
* 图表:reut.rs/1TwSsDw
(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。