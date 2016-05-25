澳新汇市：铁矿石价格下跌拖累澳元，新西兰元在贸易数据公布后企稳

澳洲央行总裁史蒂文斯周二评论中国经济转型的不确定性，这是澳洲央行5月3日降息以来，他首次公开发表谈话。

他的谈话给了交易员出脱澳元的理由，因市场臆测澳洲央行可能再度降息。

“有些人把这归因于澳洲央行总裁史蒂文斯的专访内容，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)策略分析师Sean Callow称。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI再度大跌，亦打击澳元信心。

新西兰元兑美元 小升至0.6753美元，稍早数据显示新西兰4月贸易顺差高于预期。

但新西兰元仍距离周二触及的两个月低点0.6706不远。

下道主要支撑在0.6670。(完)

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