澳新汇市：铁矿石价格下跌拖累澳元，新西兰元在贸易数据公布后企稳

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
澳洲央行总裁史蒂文斯周二评论中国经济转型的不确定性，这是澳洲央行5月3日降息以来，他首次公开发表谈话。
他的谈话给了交易员出脱澳元的理由，因市场臆测澳洲央行可能再度降息。
“有些人把这归因于澳洲央行总裁史蒂文斯的专访内容，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)策略分析师Sean Callow称。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI再度大跌，亦打击澳元信心。
新西兰元兑美元 小升至0.6753美元，稍早数据显示新西兰4月贸易顺差高于预期。
但新西兰元仍距离周二触及的两个月低点0.6706不远。
下道主要支撑在0.6670。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 白云/许娜)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。