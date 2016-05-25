中国汇市：人民币早盘小贬中间价创五年低点，汇价跌势料持续但空间受限

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
* 人民币早盘小跌，中间价则大贬200余点至逾五年低点
* 美国强劲数据继续强化加息预期，并提振美指
* 监管层多管齐下提前布局,助力淡化贬值预期
* 短期汇价料续承压，不排除考验6.6元年初低点可能
路透上海5月25日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小跌，创逾三个半月新低，中间价则大跌逾200点至五年多低点。交易员指出，虽然美指持续走强可能加剧人民币贬值预期，但市场反应基本平静，且监管层多管齐下提前布局，人民币跌势或持续但空间料受限。
他们并表示，美国强劲经济数据继续提振美联储加息预期，人民币对一篮子货币基本稳定时中间价顺势下探并无明显意外；而掉期市场美元流动性明显收紧，掉期曲线快速走平，且离岸CNH与在岸价差大幅收窄，助力淡化贬值预期。
“之前市场对美联储加息的预期太过悲观，现在也只是美元多头重返市场而已，当然这对人民币多头是个伤害，我觉得前期低点6.6应该能支撑的住的。”一外资行交易员称。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5603元,上日收报6.5567元，夜盘终报6.559元。今日人民币兑美元中间价 报6.5693元，上日中间价为6.5468元。人民币兑美元即期成交额 为99.67亿美元，上日半日为101.25亿美元。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.29，较上日微跌0.06%，今日人民币对美元中间价虽然大幅下跌，但同时人民币对欧元、日圆出现大幅反弹，明显抵消了对美元下跌的负面影响；SDR篮子指数今日亦微跌0.09%至96.35。
民生证券宏观分析师张瑜最新观点认为，中美基本面背离加剧，为应对强势美元，中国监管层或采取“美元涨+CFETS小涨+中间价小跌”思路，采取CFETS与中间价两条腿走路，共同消化美元升值。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7445元, 上日尾盘为6.735元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5642元, 上一交易日尾盘报6.5664元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三位于两个月高点附近，美元兑避险货币日圆亦上涨，因欧美股市反弹之下，投资者避险意愿降温。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5641；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。