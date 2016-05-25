中国汇市：人民币早盘小贬中间价创五年低点，汇价跌势料持续但空间受限

* 人民币早盘小跌，中间价则大贬200余点至逾五年低点

* 美国强劲数据继续强化加息预期，并提振美指

* 监管层多管齐下提前布局,助力淡化贬值预期

* 短期汇价料续承压，不排除考验6.6元年初低点可能

路透上海5月25日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小跌，创逾三个半月新低，中间价则大跌逾200点至五年多低点。交易员指出，虽然美指持续走强可能加剧人民币贬值预期，但市场反应基本平静，且监管层多管齐下提前布局，人民币跌势或持续但空间料受限。

他们并表示，美国强劲经济数据继续提振美联储加息预期，人民币对一篮子货币基本稳定时中间价顺势下探并无明显意外；而掉期市场美元流动性明显收紧，掉期曲线快速走平，且离岸CNH与在岸价差大幅收窄，助力淡化贬值预期。

“之前市场对美联储加息的预期太过悲观，现在也只是美元多头重返市场而已，当然这对人民币多头是个伤害，我觉得前期低点6.6应该能支撑的住的。”一外资行交易员称。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5603元,上日收报6.5567元，夜盘终报6.559元。今日人民币兑美元中间价 报6.5693元，上日中间价为6.5468元。人民币兑美元即期成交额 为99.67亿美元，上日半日为101.25亿美元。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.29，较上日微跌0.06%，今日人民币对美元中间价虽然大幅下跌，但同时人民币对欧元、日圆出现大幅反弹，明显抵消了对美元下跌的负面影响；SDR篮子指数今日亦微跌0.09%至96.35。

民生证券宏观分析师张瑜最新观点认为，中美基本面背离加剧，为应对强势美元，中国监管层或采取“美元涨+CFETS小涨+中间价小跌”思路，采取CFETS与中间价两条腿走路，共同消化美元升值。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7445元, 上日尾盘为6.735元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5642元, 上一交易日尾盘报6.5664元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三位于两个月高点附近，美元兑避险货币日圆亦上涨，因欧美股市反弹之下，投资者避险意愿降温。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5641；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。