更新版 1-新加坡数据：今年贸易数据预测下调，此前公布第一季GDP疲软

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
周三公布的数据显示，新加坡1-3月国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长0.2% 。政府4月时公布的初步预估显示第一季经济成长停滞，上周的一项路透调查也显示，新加坡经济1-3月料为零成长 。
新加坡第一季GDP较上年同期增长1.8%，符合政府的初估值及路透调查预估。
鉴于市场普遍预期，在全球增长没有遭遇重大冲击的情况下，新加坡金管局不会进一步放松货币政策，一些经济学家预计将由政府来提供更多刺激措施。
“存在扩大财政刺激的可能性，”华侨银行的经济学家Selena Ling说。
“我不会排除(金管局)进一步放松政策的可能性，但他们已经前所未有地在过去18个月三度放松政策。”
新加坡金管局副局长Jacqueline Loh周三表示，考虑到近来的经济数据，当前的货币政策立场“依然合宜”。
新加坡金管局4月意外放宽货币政策，将坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率设定为零。
GDP分项数据显示，第一季服务业修正为较前季萎缩5.9%，这是该行业自2015年初以来首次出现环比萎缩。
制造业修正为较前季增长23.3%，初估值为增长18.2%。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 刘秀红/张涛)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。