更新版 1-新加坡数据：今年贸易数据预测下调，此前公布第一季GDP疲软

周三公布的数据显示，新加坡1-3月国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长0.2% 。政府4月时公布的初步预估显示第一季经济成长停滞，上周的一项路透调查也显示，新加坡经济1-3月料为零成长 。

新加坡第一季GDP较上年同期增长1.8%，符合政府的初估值及路透调查预估。

鉴于市场普遍预期，在全球增长没有遭遇重大冲击的情况下，新加坡金管局不会进一步放松货币政策，一些经济学家预计将由政府来提供更多刺激措施。

“存在扩大财政刺激的可能性，”华侨银行的经济学家Selena Ling说。

“我不会排除(金管局)进一步放松政策的可能性，但他们已经前所未有地在过去18个月三度放松政策。”

新加坡金管局副局长Jacqueline Loh周三表示，考虑到近来的经济数据，当前的货币政策立场“依然合宜”。

新加坡金管局4月意外放宽货币政策，将坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率设定为零。

GDP分项数据显示，第一季服务业修正为较前季萎缩5.9%，这是该行业自2015年初以来首次出现环比萎缩。