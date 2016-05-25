中国债市动态：现券走势再陷窄幅盘整，利好消化后整体趋势仍不明朗

路透上海5月25日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅盘整。交易员表示，5月新增贷款低于预期消息带来的利好消化之后，现券再陷震荡格局，券价整体波动有限，短期仍缺乏明显趋势，同时一级国债招标结果亦显示需求一般。

他们并表示，虽然目前资金面稍好于预期，但是贷款数据仍需进一步佐证，无更多刺激背景下，债市或仍难有突破。

“收益率昨天下到位了吧，今天基本没怎么动，”上海一银行交易员称，最近小的交易行情很脆弱，没啥趋势机会，现在都只能采取快进快出策略，收益率低的时候很多机构也不敢买入。

财政部上午招标续发行的350亿元人民币三年期固息国债，加权中标收益率为2.5444%，稍高于此前2.53%的市场预测均值；边际中标收益率为2.5800%，投标倍数2.51倍。

“国债需求也没有很好，但也没有很差，”华南一券商交易员称，昨天贷款不及预期的消息令大家对经济基本面继续看空，但是数据还需要确认，在短期市场并没有更多炒作题材的时候，即便资金面比想象中好，也难有大的突破，预计短期收益率振幅震荡行情还将延续。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3115%/3.3080%，上日尾盘为3.3250%/3.3150%。