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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 17:12 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升，受台股走涨外资买超且净汇入激励

* 外资买超台股且净汇入，带动台币走升
    * 月底出口商抛汇，短线台币易升难贬
    * 后续观察外资动向及韩元等亚币走势
    * 明日台币交易区间暂看32.600-32.700

    路透台北5月25日 - 台币兑美元 周三收升。汇银人士表示，受到外资买超台股并呈净汇入激励，
今天台币止贬走升，收盘再度升破32.700价位，月底前因出口商将进场抛汇，短线趋势偏升；后续观察重点在
外资动向及韩元等亚币走势。
    
    他们指出，欧美股市大涨，带动今天亚洲股市大都呈上涨走势，台币在股市上涨、韩元强升、出口商抛汇
及外资汇入等多股力量拉抬下，午后升幅略为扩大。
    
    〞今天韩元升很多、很多，外资又汇入不少，外商银行一直丢美金，老大适度放手。〞一位大型银行交易
员说。
    
    他表示，今天亚洲股、汇齐扬，外资在台股再度转为买超后，午后汇入力道转强，全天均在32.700以下交
；〞台币在32.650附近是老大(央行)是还可以接受的价位，他们今天没有太大的(干预)动作。〞
    
    今日台币兑美元主要交易区间在32.630-32.677，上日则在32.635-32.720。
     
    台湾股市周三收涨1.15%，加权股价指数 收在8,396.20点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为买超33.38亿台币；上交易日为卖超10.55亿台币
。 
  
    交易员估，明日台币区间在32.600-32.700。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，显示市
场预期看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报32.607/32.657，上日收在32.670。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.652     32.720   32.630-32.677   32.630     5.68    5.93
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.650     32.718   32.637-32.672   32.666     2.99    3.02
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.005/0.005           0.015/0.025 
 美元/台币六个月期          0.010/0.030           0.035/0.055
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)

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