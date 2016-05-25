台湾汇市：台币兑美元收升，受台股走涨外资买超且净汇入激励

* 外资买超台股且净汇入，带动台币走升 * 月底出口商抛汇，短线台币易升难贬 * 后续观察外资动向及韩元等亚币走势 * 明日台币交易区间暂看32.600-32.700 路透台北5月25日 - 台币兑美元 周三收升。汇银人士表示，受到外资买超台股并呈净汇入激励， 今天台币止贬走升，收盘再度升破32.700价位，月底前因出口商将进场抛汇，短线趋势偏升；后续观察重点在 外资动向及韩元等亚币走势。 他们指出，欧美股市大涨，带动今天亚洲股市大都呈上涨走势，台币在股市上涨、韩元强升、出口商抛汇 及外资汇入等多股力量拉抬下，午后升幅略为扩大。 〞今天韩元升很多、很多，外资又汇入不少，外商银行一直丢美金，老大适度放手。〞一位大型银行交易 员说。 他表示，今天亚洲股、汇齐扬，外资在台股再度转为买超后，午后汇入力道转强，全天均在32.700以下交 ；〞台币在32.650附近是老大(央行)是还可以接受的价位，他们今天没有太大的(干预)动作。〞 今日台币兑美元主要交易区间在32.630-32.677，上日则在32.635-32.720。 台湾股市周三收涨1.15%，加权股价指数 收在8,396.20点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为买超33.38亿台币；上交易日为卖超10.55亿台币 。 交易员估，明日台币区间在32.600-32.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，显示市 场预期看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报32.607/32.657，上日收在32.670。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.652 32.720 32.630-32.677 32.630 5.68 5.93 司 元太外汇经纪公 32.650 32.718 32.637-32.672 32.666 2.99 3.02 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.015/0.025 美元/台币六个月期 0.010/0.030 0.035/0.055 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)