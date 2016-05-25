路透基点：台湾帝宝工业寻求1.2亿美元贷款--TRLPC

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透香港5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾帝宝工业正在市场中寻求最多1.2亿美元贷款。
消息人士称，该笔贷款尚未确定牵头行，期限可能为五年。
贷款资金将主要用于对帝宝工业2013年12月签订的一笔1亿美元三年期贷款进行再融资，亦会用于运营资本用途。澳新银行是2013年贷款的牵头行，当时的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90-120个基点，具体利率水平取决于借款人的税后净利润率。
帝宝工业上次入市融资是在2015年11月，当时其签订了70亿台币五年期贷款。台湾银行担任牵头行，贷款均分为A、B两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。