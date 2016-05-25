路透基点：台湾帝宝工业寻求1.2亿美元贷款--TRLPC

路透香港5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾帝宝工业正在市场中寻求最多1.2亿美元贷款。

消息人士称，该笔贷款尚未确定牵头行，期限可能为五年。

贷款资金将主要用于对帝宝工业2013年12月签订的一笔1亿美元三年期贷款进行再融资，亦会用于运营资本用途。澳新银行是2013年贷款的牵头行，当时的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90-120个基点，具体利率水平取决于借款人的税后净利润率。