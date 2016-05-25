国际油市：油价接近50美元，美国原油期货触及逾七个月最高位

布兰特原油期货 涨0.47美元，报每桶49.08美元，周二收高0.26美元，结束了连续四天的跌势。

美国石油协会(API)周二称，截至5月20日当周，美国原油库存下降510万桶，至5.368亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。

悉尼在线经纪商OptionsXpress的分析师Ben Le Brun表示，库存下降部分是因为加拿大山火导致进口量减少。不过一些原油开采商周二恢复了加拿大能源核心区域的作业。

“美国经济强劲对石油消费和需求来说是件好事，”Le Brun说。

API数据显示，汽油库存增加360万桶，馏分油库存减少290万桶。

能源资料协会(EIA)将于周三公布官方库存数据，投资者等待对库存大幅下降的证实。

“技术面看，市场正在继续推动美国原油升至50美元上方，我们将看看会升到什么水平，”Le Brun说。

“我认为上限不会比这一水平高太多，全球仍然有充足的石油供应，尽管供给脱离了峰值。”(完)

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