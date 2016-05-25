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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 14:09 BJT

《全球汇市》美元小跌，但仍受良好的美国楼市数据支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1149  1.1140  +0.08  +2.66  1.0860
    美元/日圆            109.93  109.98  -0.05  -8.62  120.30
    欧元/日圆         122.61  122.48  +0.11  -6.02  130.47
    美元/瑞郎            0.9916  0.9927  -0.11  -1.02  1.0018
    英镑/美元            1.4612  1.4630  -0.12  -0.85  1.4738
    美元/加元            1.3105  1.3119  -0.11  -5.30  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5622  6.5651  -0.04  -0.09  6.5680
    澳元/美元            0.7205  0.7182  +0.32  -0.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.6755  0.6736  +0.28  -1.03  0.6825
    澳元/日圆         79.200  79.000  +0.25  -9.61  87.620
    新西兰元/日圆     74.270  74.090  +0.24  -9.40  81.980
    英镑/日圆         160.66  160.88  -0.14  -9.34  177.22
    澳元/新西兰元     1.0663  1.0657  +0.06  -0.01  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王洋/刘秀红/杜明霞/王兴亚；审校 王颖/于春红/艾茂林/张明钧/张若琪)

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