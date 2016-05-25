更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，央行大减定存单发行改善流动性

* 短率持稳上日，央行大减定存单发行改善流动性 * 大型银行恢复拆款与买票，月底可望不紧 * 银行微幅上调跨月公债利率 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周三稳于上日水准。资金调度人士指出，央行昨日大减定存单发行量 ，市场流动性明显改善，久未开门的大型银行恢复拆款与买票，调度相当顺畅。 交易员猜测，央行减发存单主要是为了维持税款缴库期间的市场流动性，由于昨日存单到期金额较大，因 此趁机调节。经过上周二与昨日两次调整后，预料月底与端午节期间的资金状况不致紧张。 〞之前市场卡卡的，这样月底应该不会紧了。〞一家银行交易员说。 另一大型票券商交易主管称，今日大型银行恢复资金供应，在两大龙头均对市场提供流动性情形下，对本 月底的资金情势中性偏乐观以对。 〞希望这是(今年)第一次月底不紧。〞他说。 台湾央行昨日发行4,199.3亿台币定存单，与存单到期金额4,869.3亿相较，定存单发行余额减670亿台币 。 本地时间17:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.652 32.720 台湾加权股价指数<.TWII 8,396.20 8,300.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.210-0.350% 0.290-0.350% **短票利率平稳** 短票方面，大型票券商指出，由于大型银行开门买票，且开出的利率符合市场水准，因此今日调度相当顺 畅。 一大型票券商交易主管称，大型银行终于买票应该与昨日央行大减定存单发行有关，这对月底的资金情势 有所帮助。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.318%，区间0.31-0.34%，金额64.45亿台币 ；前日的加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额131.22亿台币。 台湾央行今日发行1,962亿台币定存单，与存单到期金额1,986亿相较，定存单发行余额减24亿台币。 本周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，余日到期情况分别是周四2,297亿以及周五2,297亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为814亿台币，累计超额准备6,872亿台币、加计前期1%的超额准 备为8,045亿台币。 **银行上调跨月公债利率** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日市场平稳，与银行承作的跨月公债RP小幅上调1个基点， 资金调度顺畅。 一证券商交易员指出，由于持券部位近期有所调节，所以资金缺口不大，但为与银行保持良好关系，微幅 上调利率也没有问题。 〞今天都是续做，跨月交易量增加了。〞另一票券商交易员说。 本周公司债交割与到期分别有：26日华航50亿台币公司债交割、Comcast Corporation共14.3亿美元债交 割、27日元大金控150亿台币公司债交割、凯基银行1.1亿美元债交割。27日远东新世纪19亿台币公司债还本。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的跨月公债RP成 交在0.31-0.32%。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)