《中国企业债发行日程表》--5月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宁乡县城市 10.3 10 6/1簿记建档 -- AA 6/2-6/6 广州证券 建设投资集团养老项目专项债 (第3-10年末分别偿还10%-20%本金) ========================================================================================= *泰州市姜堰 12.6 7 6/1簿记建档 -- AA 6/2-6/3 第一创业摩根大通证券 城市建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 威海市文登区 10 7 5/25簿记建档 上限5.90% AA 5/26-5/27 银泰证券 城市资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 远安县栖凤 9 7 5/26簿记建档 *上限6.50% AA- 5/27-5/30 东方花旗证券 城建投资开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 四川龙阳天府 7.5 7 5/26簿记建档 *上限6.00% AA- 5/27-5/30 广州证券 新区建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 北京首都 25 可续期 5/30簿记建档 -- AAA 5/31-6/2 海通证券 创业集团 (每五年重定价) 首创证券 ========================================================================================= 曲靖经济技术 9 7 5/31簿记建档 -- AA 6/1-6/2 渤海证券 开发区建设投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 贺州市正赢 3 10 5/25簿记建档 -- AA 5/26-5/30 兴业证券 富钟高速公路 (第3-10年末分别偿还6%、6.5%、7.5%、10%、14%、16%、20%、20%本金） (附第5年末发行人票面利率调整选择权/广西贺州正赢发展集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次