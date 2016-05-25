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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 14:39 BJT

澳洲股市：脱离两周低点收高1.45%，能源和矿产类股领涨

路透悉尼5月25日 - 澳洲股市周三收高，弹离之前触及的两周低点，得益于能源和资源类股的领涨，因美国强劲经济数据提振了大宗商品价格和美股。

澳股S&P/ASX 200指数 收涨1.45%，或76.9点，报5,372.50点。该指标周二曾下跌0.4%至两周低点。（完）

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