日本股市：日圆走软提振日经指数创近一个月收盘新高，索尼股价飙涨

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
但整体交投依然低迷，东京证券交易所一部的成交量为16.18亿股，创3月中以来最低。
虽然成交金额小幅升至1.783万亿(兆)日圆，高于上日创下的年内低点1.67万亿日圆，但依然较低。
“日本股市的成交量和成交金额不佳，这是因为一系列可能决定未来市场人气的事件将发生，”瑞士信贷银行的日本股票销售负责人Stefan Worrall说。
他还说，在消化七国集团(G7)会议的结果之际，投资者认为上行和下行风险较平衡，但他们也在谨慎地等待英国脱欧公投和美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次政策会议，这两件事都将在6月发生。
东证股价指数 收盘涨1.2%至1,342.88点；JPX-日经400指数 涨1.2%至12,118.43点。(完)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。