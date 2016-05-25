日本股市：日圆走软提振日经指数创近一个月收盘新高，索尼股价飙涨

但整体交投依然低迷，东京证券交易所一部的成交量为16.18亿股，创3月中以来最低。

虽然成交金额小幅升至1.783万亿(兆)日圆，高于上日创下的年内低点1.67万亿日圆，但依然较低。

“日本股市的成交量和成交金额不佳，这是因为一系列可能决定未来市场人气的事件将发生，”瑞士信贷银行的日本股票销售负责人Stefan Worrall说。

他还说，在消化七国集团(G7)会议的结果之际，投资者认为上行和下行风险较平衡，但他们也在谨慎地等待英国脱欧公投和美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次政策会议，这两件事都将在6月发生。