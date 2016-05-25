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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 14:46 BJT

全球金市：现货金跌至七周低位，受美联储升息前景打压

美国期金 跌0.4%，至1,224.30美元。

此外，令金价进一步承压的是：美元兑一篮子货币周三位于两个月高点附近，强劲的美国4月新屋销售数据支持了美联储短期内可能加息的前景。

美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量减少0.44%至868.66吨，为一个月里首次下降。

其他贵金属方面，现货银 涨0.2%，报每盎司16.24美元。稍早一度跌至低点16.14，为五周来最低。

现货钯金 涨0.4%，报每盎司534.23美元，此前触及12周低点528.97。现货铂金 报每盎司995美元，稍早创五周低点992。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王兴亚/张荻)

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