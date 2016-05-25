全球金市：现货金跌至七周低位，受美联储升息前景打压

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
美国期金 跌0.4%，至1,224.30美元。
此外，令金价进一步承压的是：美元兑一篮子货币周三位于两个月高点附近，强劲的美国4月新屋销售数据支持了美联储短期内可能加息的前景。
美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量减少0.44%至868.66吨，为一个月里首次下降。
其他贵金属方面，现货银 涨0.2%，报每盎司16.24美元。稍早一度跌至低点16.14，为五周来最低。
现货钯金 涨0.4%，报每盎司534.23美元，此前触及12周低点528.97。现货铂金 报每盎司995美元，稍早创五周低点992。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王兴亚/张荻)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。