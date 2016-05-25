中国新债：农发行下周一将增发至多260亿五期固息债，期限1-10年

路透北京5月25日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(30日)招标增发至多260 亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿 色贷款项目投放。 上述五期债为该行今年第14期 、第15期 、16期CN160 416=CFXS、第17期 和第18期 的增发债，票面利率依次为2 .60%、3.08%、3.26%、3.54%和3.58%。 具体发行条款如下： 2016年第14/15/16/17/18期增发债 招标规模上限 1/10年：50亿元；3年：40亿元；5/7年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月30日下午14:00-15:00 7/10年： 14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月1日 起息日 1/3/5/7/10年：4月22日 发行期 5/31-6/1 上市日 6月3日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)