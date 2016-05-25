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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 14:57 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多260亿五期固息债，期限1-10年

路透北京5月25日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(30日)招标增发至多260
亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿
色贷款项目投放。 
    
    上述五期债为该行今年第14期 、第15期 、16期CN160
416=CFXS、第17期 和第18期 的增发债，票面利率依次为2
.60%、3.08%、3.26%、3.54%和3.58%。
    
    具体发行条款如下：     
      
                 2016年第14/15/16/17/18期增发债
 招标规模上限    1/10年：50亿元；3年：40亿元；5/7年：60亿元
                 
 期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
                 
 招标时间        1/3/5年：5月30日下午14:00-15:00
                 7/10年：           14:00-15:30
 招标方式        单一价格中标(荷兰式)
                 
 缴款日          6月1日
 起息日          1/3/5/7/10年：4月22日
                 
 发行期          5/31-6/1
                 
 上市日          6月3日
                 
 基本承销额      无
                 
 承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%    
                 
 (完)
                
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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