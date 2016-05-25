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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 15:18 BJT

《汇市简讯》美元/南非兰特急跌，多仓急杀出场

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* 美元/南非兰特欧洲盘初挫跌，由15.60水准跌至15.4950

* 风险资产买兴强劲，将放空风险资产相关货币的仓位挤压出场

* 先前在回避风险及美国升息题材操作，美元/兰特为热门标的

* 目前在15.4654的100日均线及5月16日低点15.3835，是关键价位。许多投资人目前仓位仍偏多美元

* 日线云区顶部在15.2433，21日均线在15.396。5月13日的重要低位在15.0400

(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)

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