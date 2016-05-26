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亚洲 | 2016年 5月 26日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：5月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共2,297亿台币。 
    --公债付息5.25亿台币。   

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --Comcast Corporation发行14.3亿美元债。    
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    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 8,889.5亿台币     
     05/27              1,505.00
     05/30                  3.00
     05/31                116.00
     06/01              3,183.00
            
     06/02              2,850.50
            
     06/03              1,232.00
            
  注*：表更新。
    
    --公债还本付息共19.5625亿台币    
    05/27        93甲6期公债付息             13.5625亿台币
    05/28       103甲8期公债付息                   6亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
  
    
    **紧缩因素：    
    --05/27:凯基银行发行1.1亿美元债。   
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --月底营所税和综所税款缴库。(完)   

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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