台湾货币市场：5月26日及本提存期资金预期变化一览表

中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透台北5月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共2,297亿台币。 --公债付息5.25亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Comcast Corporation发行14.3亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 8,889.5亿台币 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 3,183.00 06/02 2,850.50 06/03 1,232.00 注*：表更新。 --公债还本付息共19.5625亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --05/27:凯基银行发行1.1亿美元债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调