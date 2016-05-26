台湾货币市场：5月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共2,297亿台币。 --公债付息5.25亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Comcast Corporation发行14.3亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 8,889.5亿台币 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 3,183.00 06/02 2,850.50 06/03 1,232.00 注*：表更新。 --公债还本付息共19.5625亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --05/27:凯基银行发行1.1亿美元债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)