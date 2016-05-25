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货币新闻 | 2016年 5月 25日 星期三 15:24 BJT

法国能源：政府动用战略储油来因应炼厂遭工会封锁

路透巴黎5月25日 - 法国石油产业联盟(UFIP)周三表示，当局已经开始使用战略油品储备来因应工会封锁炼厂事件。

UFIP发言人Catherine Enck表示，“的确已经提用了少量储备。这已经过政府授权，且唯有政府能够授权。”

UFIP主席Francis Duseux向RMC电台表示，业内使用战略储备时间已有两天。

他称，“每天我们都使用约一天的消费量。最糟情况下，若形势仍相当紧张，我们延续此措施时间可达三个月。”(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)

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