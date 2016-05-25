《汇市简讯》欧元/美元技术面偏空讯号明显

纽约期市：期棉触及近两周低点，市场交投谨慎
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
0713GMT
* 欧元/美元走势停滞，欧洲市场区间仅在1.1135-58美元
* 0800GMT将公布德国5月IFO企业景气判断指数，市场预估为升至106.8，4月时报106.6
* 欧元/美元收盘低于100日均线及日线云区，为偏空讯号 reut.rs/1NLKqUW
* 重要的200日均线在1.1103。技术面偏空讯号或许能为欧元/美元注入一些生气
* 中期区间料在1.10-1.15
(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****