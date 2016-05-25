版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面偏空讯号明显

0713GMT

* 欧元/美元走势停滞，欧洲市场区间仅在1.1135-58美元

* 0800GMT将公布德国5月IFO企业景气判断指数，市场预估为升至106.8，4月时报106.6

* 欧元/美元收盘低于100日均线及日线云区，为偏空讯号 reut.rs/1NLKqUW

* 重要的200日均线在1.1103。技术面偏空讯号或许能为欧元/美元注入一些生气

* 中期区间料在1.10-1.15

(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐