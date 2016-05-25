《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）

《路透基点特写》中国收紧抵押担保贷款，房地产将首当其冲
中国银监会在5月8日公布了一份新的抵质押品管理指引，要求银行业对金融质押品进行盯市估值，并对押品管理情况进行定期或不定期检查，原则上不低于每年一次。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国国企：1-4月利润和收入同比继续下降，煤炭、钢铁有色等行业亏损
中国财政部公布数据显示，1-4月国有企业实现利润6,522.6亿元人民币，同比下降8.4%；营业总收入135,170.6亿元，同比下降1.7%。降幅较1-3月分别收窄5.4个和1.3个百分点。
--中国房地产：加杠杆去库存是饮鸩止渴，忌将楼市作为保增长手段--新华
新华社表示，中国有序消化房地产库存，靠“加杠杆”无异饮鸩止渴，应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。
--台湾经济：重启两岸货贸谈判无时间表，寻求加入TPP和RCEP--经济部长
台湾新任经济部长李世光表示，重启两岸货品贸易谈判没有时间表，必需立法院和全民有共识；至于对外则积极寻求双边及多边的贸易协商，其中包括加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)和RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)。
【金融】
--中国期货：证监会拟推动银行等金融机构有序进入，推进对外开放
中国证监会副主席方星海表示，研究推动商业银行和相关金融机构有序进入商品期货市场；并推进商品期货市场对外开放，逐步引入境外投资者。
--《焦点》中国主流银行担心国企风险，老工业区被迫回头找影子银行融资
路透对央行数据的分析显示，中国主流银行正在收紧对老工业基地企业的贷款条件，迫使它们向所谓的影子银行寻求利率较高的贷款。
--《焦点》台湾银行业者进军东南亚，不惜险中求富贵
以中国信托金控和富邦金控为首的台湾银行业者正寻求跨出舒适圈，进军东南亚新市场，因当前台湾经济增长放缓，并且资产规模达1.2万亿(兆)美元的银行业增长已经见顶。
【固定收益】
--中国公开市场：今日进行700亿元七天逆回购，单日投放量与到期量持平
业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币 七天期逆回购操作。据此计算，今日投放量完全对冲到期量。
--中国债市动态：现券走势再陷窄幅盘整，利好消化后整体趋势仍不明朗
中国银行间债市早盘现券收益率窄幅盘整。交易员表示，5月新增贷款低于预期消息带来的利好消化之后，现券再陷震荡格局，券价整体波动有限，短期仍缺乏明显趋势，同时一级国债招标结果亦显示需求一般。
--中国货币市场：七天回购因跨月利率略涨，但供给充分宽裕局面未改
中国银行间市场资金宽裕局面未改，七天回购因刚好跨月利率 略有上涨，但供给依旧充分；因央行呵护有加，缴税因素对5月流动性影响仍有限，尽管月 末前还有去年税款的汇算清缴，但整体看料难撼资金面的平稳格局。
--新债招标：中国三年国债收益率2.5444%稍高于预期，实际发行359.5亿
业内人士透露，中国财政部上午招标续发行三年期固息国债， 加权中标收益率为2.5444%，稍高于此前2.53%的市场预测均值。
--新债招标：农发行三年增发债收益率2.9868%，10年3.4684%--业内人士
业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收 益率分别为2.9868%、3.2080%和3.4684%，对应投标倍数3.29倍、2.84倍和5.55倍。
--《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.28%和3.93%
中国国家开发银行周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，虽然今日二级现券维持震荡格局，但一级农发债招标结果较好，且目前流动性平稳偏松，故在交易和配置需求下，明日国开新债定位料低于二级，收益率预测均值分别为3.28%和3.93%。
--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再度延长，为第10次延期
中国中钢股份有限公司周二晚公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长至6月14日结束，这已是10中钢债回售登记第10次延期。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘小贬中间价创五年低点，汇价跌势料持续但空间受
中国人民币兑美元即期早盘小跌，创逾三个半月新低，中间价则大跌逾200点至五年多低点。交易员指出，虽然美指持续走强可能加剧人民币贬值预期，但市场反应基本平静，且监管层多管齐下提前布局，人民币跌势或持续但空间料受限。
--《市场洞察》中国境内突现美元荒，大行意外回笼美元为哪般？
彷佛一夜之间，境内的美元流动性突然就紧张起来了。以前提供美元流动性的大行开始拆入美元，多家商业银行亦纷纷在拆借市场和掉期市场买入美元。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指小幅收跌，交投低迷A股成交额再创四个半月新低
中国股市沪综指小幅收跌，盘中交投低迷，A股成交额再创四个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势窄幅盘整，由于6月份国内外政策面、宏观经济面事件较多，市场仍在等待预期明朗，有色金属股今日受期货市场价格影响，领跌大盘。
--香港股市：收盘劲升逾2%创六周来最大单日涨幅，但续涨能力存疑
香港股市跳涨2.7%，创六周来最大单日涨幅，受上日美国及欧洲股市劲升激励。但一些分析师表示，港股反弹主要是技术面因素推动，基于中国经济疲软及美国可能最快下个月升息的背景，他们仍对港股短线前景感到忧心。
--中国企业：华为起诉三星，指控其侵犯智能电话专利
中国华为技术有限公司表示，已经对全球最大手机生产商三星电子侵犯其智能电话专利提起诉讼，这是华为对三星电子首次提出此类诉讼。
--中港个股：中国平安拟共同发起国内第一只中以基金，总规模100亿元
中国第二大寿险公司--中国平安近日与江苏常州市政府和常州西太湖科技产业园等共同发起中以创新发展基金，这是国内第一只中以基金，总规模100亿元人民币，基金首期出资10亿元。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)
中国银监会在5月8日公布了一份新的抵质押品管理指引，要求银行业对金融质押品进行盯市估值，并对押品管理情况进行定期或不定期检查，原则上不低于每年一次。
路透东京5月22日 - 日本日经指数周一在淡静交投中收高，追随美股表现，但美元弱势及美国政治动荡局面令投资者紧张不安，从而限制股市涨幅。
路透5月22日 - 多数新兴亚币周一小涨，受风险偏好稍微回温的支撑；不过投资者对美国持续发酵的政治风波仍多顾忌。 亚洲投资者正评估朝鲜半岛紧张形势再起，此前朝鲜(北韩)周日发射了一枚弹道导弹，在其东海岸落海 ，不过市场对朝鲜一周内的第二次导弹试射多半淡定以对。 韩元/美元 上涨近1%，美元指数 徘徊于六个月低位附近。 “本周初的动能似乎是风险偏好型，这对亚币将有支撑作用，”瑞穗 银行资深分析师Vishnu Varathan表示。 “虽然投资者对于诸多风险保持高度警戒，但他们似乎正把风险摆在 一旁。这对股市人气也略微有利，股市人气看似正在摆脱避险模式。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 录得近一个月最大 盘中涨幅。 Varathan并称，市场可能会从周三公布的美联储联邦公开市场委员会 (FOMC)会议记录中寻求安慰，该会议记录或将略微提升美国公债收益率。 美国公债收益率周五跌至近一个月低位，因投资