《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：1-4月利润和收入同比继续下降，煤炭、钢铁有色等行业亏损

中国财政部公布数据显示，1-4月国有企业实现利润6,522.6亿元人民币，同比下降8.4%；营业总收入135,170.6亿元，同比下降1.7%。降幅较1-3月分别收窄5.4个和1.3个百分点。

--中国房地产：加杠杆去库存是饮鸩止渴，忌将楼市作为保增长手段--新华

新华社表示，中国有序消化房地产库存，靠“加杠杆”无异饮鸩止渴，应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。

--台湾经济：重启两岸货贸谈判无时间表，寻求加入TPP和RCEP--经济部长

台湾新任经济部长李世光表示，重启两岸货品贸易谈判没有时间表，必需立法院和全民有共识；至于对外则积极寻求双边及多边的贸易协商，其中包括加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)和RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)。

【金融】

--中国期货：证监会拟推动银行等金融机构有序进入，推进对外开放

中国证监会副主席方星海表示，研究推动商业银行和相关金融机构有序进入商品期货市场；并推进商品期货市场对外开放，逐步引入境外投资者。

--《焦点》中国主流银行担心国企风险，老工业区被迫回头找影子银行融资

路透对央行数据的分析显示，中国主流银行正在收紧对老工业基地企业的贷款条件，迫使它们向所谓的影子银行寻求利率较高的贷款。

--《焦点》台湾银行业者进军东南亚，不惜险中求富贵

以中国信托金控和富邦金控为首的台湾银行业者正寻求跨出舒适圈，进军东南亚新市场，因当前台湾经济增长放缓，并且资产规模达1.2万亿(兆)美元的银行业增长已经见顶。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿元七天逆回购，单日投放量与到期量持平

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币 七天期逆回购操作。据此计算，今日投放量完全对冲到期量。

--中国债市动态：现券走势再陷窄幅盘整，利好消化后整体趋势仍不明朗

中国银行间债市早盘现券收益率窄幅盘整。交易员表示，5月新增贷款低于预期消息带来的利好消化之后，现券再陷震荡格局，券价整体波动有限，短期仍缺乏明显趋势，同时一级国债招标结果亦显示需求一般。

--中国货币市场：七天回购因跨月利率略涨，但供给充分宽裕局面未改

中国银行间市场资金宽裕局面未改，七天回购因刚好跨月利率 略有上涨，但供给依旧充分；因央行呵护有加，缴税因素对5月流动性影响仍有限，尽管月 末前还有去年税款的汇算清缴，但整体看料难撼资金面的平稳格局。

--新债招标：中国三年国债收益率2.5444%稍高于预期，实际发行359.5亿

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行三年期固息国债， 加权中标收益率为2.5444%，稍高于此前2.53%的市场预测均值。

--新债招标：农发行三年增发债收益率2.9868%，10年3.4684%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收 益率分别为2.9868%、3.2080%和3.4684%，对应投标倍数3.29倍、2.84倍和5.55倍。

--《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.28%和3.93%

中国国家开发银行周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，虽然今日二级现券维持震荡格局，但一级农发债招标结果较好，且目前流动性平稳偏松，故在交易和配置需求下，明日国开新债定位料低于二级，收益率预测均值分别为3.28%和3.93%。

--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再度延长，为第10次延期

中国中钢股份有限公司周二晚公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长至6月14日结束，这已是10中钢债回售登记第10次延期。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小贬中间价创五年低点，汇价跌势料持续但空间受

中国人民币兑美元即期早盘小跌，创逾三个半月新低，中间价则大跌逾200点至五年多低点。交易员指出，虽然美指持续走强可能加剧人民币贬值预期，但市场反应基本平静，且监管层多管齐下提前布局，人民币跌势或持续但空间料受限。

--《市场洞察》中国境内突现美元荒，大行意外回笼美元为哪般？

彷佛一夜之间，境内的美元流动性突然就紧张起来了。以前提供美元流动性的大行开始拆入美元，多家商业银行亦纷纷在拆借市场和掉期市场买入美元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，交投低迷A股成交额再创四个半月新低

中国股市沪综指小幅收跌，盘中交投低迷，A股成交额再创四个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势窄幅盘整，由于6月份国内外政策面、宏观经济面事件较多，市场仍在等待预期明朗，有色金属股今日受期货市场价格影响，领跌大盘。

--香港股市：收盘劲升逾2%创六周来最大单日涨幅，但续涨能力存疑

香港股市跳涨2.7%，创六周来最大单日涨幅，受上日美国及欧洲股市劲升激励。但一些分析师表示，港股反弹主要是技术面因素推动，基于中国经济疲软及美国可能最快下个月升息的背景，他们仍对港股短线前景感到忧心。

--中国企业：华为起诉三星，指控其侵犯智能电话专利

中国华为技术有限公司表示，已经对全球最大手机生产商三星电子侵犯其智能电话专利提起诉讼，这是华为对三星电子首次提出此类诉讼。

--中港个股：中国平安拟共同发起国内第一只中以基金，总规模100亿元