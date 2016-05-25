表格：外资在韩国股市买超1,240亿韩元

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0715GMT，外资 在韩国股市买超1,240亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月25日 124.0 208.5 -336.3 ^5月24日 -58.6 -61.4 78.9 5月23日 4.2 33.4 -67.5 5月20日 -127.6 150.8 -61.7 5月19日 -21.3 -42.3 31.0 5月18日 36.5 -197.4 121.4 5月17日 -53.4 -52.1 83.2 5月16日 17.0 -39.7 -5.1 5月13日 -142.8 -115.6 218.4 5月12日 24.5 -128.3 110.5 5月11日 69.9 -241.4 130.8 5月10日 36.7 41.0 -124.8 5月 9日 -97.9 -52.7 119.2 5月 4日 172.3 -490.4 297.8 5月 3日 87.0 -177.0 68.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 37.7 -1,342.3 844.6 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,747.7 -1,558.2 -1,738.7 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。