印尼央行：总裁称可能在6月再度放松货币政策

路透雅加达5月25日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三称，央行可能在下月再度放松货币政策，表明虽然面临美国进一步升息导致资本外流的风险，但决策者非常希望刺激增长缓慢的经济。

阿古斯称，进一步放松政策将取决于稳定的经济形势，但他并未就可能促使印尼央行采取行动的形势进行详述。

决策者过去在印尼卢比面临压力之际一直不愿放松政策。

“如果下月稳定的经济形势得以维持，加上经济数据的支撑，则可能会放松货币(政策)，”阿古斯在一次央行活动上向记者表示。

第一季表现令人失望经济数据或许加剧了决策者对经济前景的担忧。数据迫使印尼央行上周将2016年增长预估从5.2-5.6%下调至5.0-5.4%。