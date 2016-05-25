印尼央行：总裁称可能在6月再度放松货币政策

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透雅加达5月25日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三称，央行可能在下月再度放松货币政策，表明虽然面临美国进一步升息导致资本外流的风险，但决策者非常希望刺激增长缓慢的经济。
阿古斯称，进一步放松政策将取决于稳定的经济形势，但他并未就可能促使印尼央行采取行动的形势进行详述。
决策者过去在印尼卢比面临压力之际一直不愿放松政策。
“如果下月稳定的经济形势得以维持，加上经济数据的支撑，则可能会放松货币(政策)，”阿古斯在一次央行活动上向记者表示。
第一季表现令人失望经济数据或许加剧了决策者对经济前景的担忧。数据迫使印尼央行上周将2016年增长预估从5.2-5.6%下调至5.0-5.4%。
印尼央行下次将从6月15日开始进行政策审议，次日料将做出政策决定。这将使该央行成为首批在美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束6月会议后宣布自身政策决定的央行之一。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。