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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 15:49 BJT

《全球汇市》升息前景提振美元指数创两个月高位，希腊协议支撑欧元

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1142  1.1140  +0.02  +2.60  1.0860
    美元/日圆            110.02  109.98  +0.04  -8.55  120.30
    欧元/日圆         122.59  122.48  +0.09  -6.04  130.47
    美元/瑞郎            0.9918  0.9927  -0.09  -1.00  1.0018
    英镑/美元            1.4619  1.4630  -0.08  -0.81  1.4738
    美元/加元            1.3116  1.3119  -0.02  -5.22  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5641  6.5651  -0.02  -0.06  6.5680
    澳元/美元            0.7190  0.7182  +0.11  -1.17  0.7275
    新西兰元/美元        0.6742  0.6736  +0.09  -1.22  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1057  1.1064  -0.06  +1.57  1.0886
    欧元/英镑         0.7621  0.7614  +0.09  +3.45  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2606  9.2655  -0.05  +0.98  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3309  8.3438  -0.15  -5.76  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 蔡美珍/汪红英/刘秀红/张明钧/高琦/艾茂林)

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