《全球汇市》升息前景提振美元指数创两个月高位，希腊协议支撑欧元

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1142 1.1140 +0.02 +2.60 1.0860 美元/日圆 110.02 109.98 +0.04 -8.55 120.30 欧元/日圆 122.59 122.48 +0.09 -6.04 130.47 美元/瑞郎 0.9918 0.9927 -0.09 -1.00 1.0018 英镑/美元 1.4619 1.4630 -0.08 -0.81 1.4738 美元/加元 1.3116 1.3119 -0.02 -5.22 1.3839 美元/离岸人民币 6.5641 6.5651 -0.02 -0.06 6.5680 澳元/美元 0.7190 0.7182 +0.11 -1.17 0.7275 新西兰元/美元 0.6742 0.6736 +0.09 -1.22 0.6825 欧元/瑞郎 1.1057 1.1064 -0.06 +1.57 1.0886 欧元/英镑 0.7621 0.7614 +0.09 +3.45 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2606 9.2655 -0.05 +0.98 9.1705 美元/挪威克朗 8.3309 8.3438 -0.15 -5.76 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/汪红英/刘秀红/张明钧/高琦/艾茂林)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。