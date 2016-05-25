日本债市：公债小跌，G7会议召开前人气趋紧

峰会过后当周，各界普遍预期日本政府将会厘清是否在4月提高消费税、或证实将延后实施以避免冲击羸弱经济的市场预期。

日本财务大臣麻生太郎周三表示，上周一场财经首长会议中，他向G7其他代表表示，日本明年将按时程提高消费税。

但国会反对党议员问到，这是否意味着日本已经正式向国际社会宣示将会推动提高消费税时，麻生太郎对该问题加以回避。

指标10年期日本公债 收益率上涨1个基点至0.100%，6月10年期公债期货 小跌0.05点至151.74。

30年期日债收益率 上涨1个基点至0.340%。

日本财务省将于周四标售4,000亿日圆(36.4亿美元)的40年期日债。

周三稍早，日本央行宣布按其购买资产计画买进3,500亿日圆的一至三年日债、4,400亿日圆的三至五年公债、以及4,500亿日圆的5-10年日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.235% +0.5 -0.240%

五年期公债 -0.220% +0.5 -0.225%

10年期公债 -0.100% +1.0 -0.110%

20年期公债 0.265% +0.5 0.260%

30年期公债 0.340% +1.0 0.330%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.74 -0.05 151.79

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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