日本债市：公债小跌，G7会议召开前人气趋紧

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
峰会过后当周，各界普遍预期日本政府将会厘清是否在4月提高消费税、或证实将延后实施以避免冲击羸弱经济的市场预期。
日本财务大臣麻生太郎周三表示，上周一场财经首长会议中，他向G7其他代表表示，日本明年将按时程提高消费税。
但国会反对党议员问到，这是否意味着日本已经正式向国际社会宣示将会推动提高消费税时，麻生太郎对该问题加以回避。
指标10年期日本公债 收益率上涨1个基点至0.100%，6月10年期公债期货 小跌0.05点至151.74。
30年期日债收益率 上涨1个基点至0.340%。
日本财务省将于周四标售4,000亿日圆(36.4亿美元)的40年期日债。
周三稍早，日本央行宣布按其购买资产计画买进3,500亿日圆的一至三年日债、4,400亿日圆的三至五年公债、以及4,500亿日圆的5-10年日债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.235% +0.5 -0.240%
五年期公债 -0.220% +0.5 -0.225%
10年期公债 -0.100% +1.0 -0.110%
20年期公债 0.265% +0.5 0.260%
30年期公债 0.340% +1.0 0.330%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.74 -0.05 151.79
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 孙茉莉/张明钧; 审校 艾茂林/高琦)
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