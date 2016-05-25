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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 16:40 BJT

修正-《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.28%和3.93%

(内文第一段中20年国开债收益率预测均值应为“3.93%”，非“3.94%”)
    * 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
    * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
    * 招标时间：5月26日14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行和券商)
    * 预测区间：3.25%-3.32%；3.92%-3.96%
    * 预测均值: 3.28%；3.93%

    路透北京5月25日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路
透调查显示，虽然今日二级现券维持震荡格局，但一级农发债招标结果较好，且目前流动性
平稳偏松，故在交易和配置需求下，明日国开新债定位料低于二级，收益率预测均值分别为
3.28%和3.93%。
    
    “这几天一级市场都比较乐观，我看农发/口行的倍数都蛮高的，所以我也偏乐观，...
目前的流动性尚可，加上中央再次重申对供给侧改革，所以短时间应该还有点做多的空间。
”华南一银行交易员说。
    
    不过他同时表示，感觉目前比较担心的还是去杠杆和美联储（FED）加息，所以个人对
整个6月还是比较看空的，本次10年国开增发标的券160210想在3.30%以下有大的突破也比较
难，二级市场收益率还是易上难下的震荡格局。
    
    业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益
率分别为2.9868%、3.2080%和3.4684%，对应投标倍数3.29倍、2.84倍和5.55倍。 

    “近期一级（金融债市场）还不错，市场有点情绪，二级虽然在震荡，但也就1-2个bp
（基点）之内影响，这几天消息面也比较清淡，10年投机嘛，20年配置比较偏好一些。”华
南一券商交易员称。
    
    财政部上午三年期国债招标结果则显示需求一般。该三年期续发国债加权中标收益率为
2.5444%，稍高于此前2.53%的市场预测均值；边际中标收益率为2.5800%，投标倍数2.51倍
。 
    
    明日招标两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.1
8%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。   
      
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期
最新收益率为3.3269%和3.9474%。二级市场上，160210最新报价 为3.3100
%/3.3075%；160205最新报价 为4.00%/3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期和第五期增发债
    -----------------------------------------------
    发行上限        10年：120亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        5月26日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5/30
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          5/27-5/30
    上市日          6/1
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    -----------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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