修正-《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.28%和3.93%

(内文第一段中20年国开债收益率预测均值应为“3.93%”，非“3.94%”) * 招标品种：国开行10年及20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间：5月26日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行和券商) * 预测区间：3.25%-3.32%；3.92%-3.96% * 预测均值: 3.28%；3.93% 路透北京5月25日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路 透调查显示，虽然今日二级现券维持震荡格局，但一级农发债招标结果较好，且目前流动性 平稳偏松，故在交易和配置需求下，明日国开新债定位料低于二级，收益率预测均值分别为 3.28%和3.93%。 “这几天一级市场都比较乐观，我看农发/口行的倍数都蛮高的，所以我也偏乐观，... 目前的流动性尚可，加上中央再次重申对供给侧改革，所以短时间应该还有点做多的空间。 ”华南一银行交易员说。 不过他同时表示，感觉目前比较担心的还是去杠杆和美联储（FED）加息，所以个人对 整个6月还是比较看空的，本次10年国开增发标的券160210想在3.30%以下有大的突破也比较 难，二级市场收益率还是易上难下的震荡格局。 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益 率分别为2.9868%、3.2080%和3.4684%，对应投标倍数3.29倍、2.84倍和5.55倍。 “近期一级（金融债市场）还不错，市场有点情绪，二级虽然在震荡，但也就1-2个bp （基点）之内影响，这几天消息面也比较清淡，10年投机嘛，20年配置比较偏好一些。”华 南一券商交易员称。 财政部上午三年期国债招标结果则显示需求一般。该三年期续发国债加权中标收益率为 2.5444%，稍高于此前2.53%的市场预测均值；边际中标收益率为2.5800%，投标倍数2.51倍 。 明日招标两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.1 8%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期 最新收益率为3.3269%和3.9474%。二级市场上，160210最新报价 为3.3100 %/3.3075%；160205最新报价 为4.00%/3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期和第五期增发债 ----------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 5月26日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5/30 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 5/27-5/30 上市日 6/1 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% -----------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)