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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 16:02 BJT

背景资料：近期台湾将发行外币(含人民币)债券一览

路透台北5月25日 - 以下为路透根据承销商讯息整理，近期台湾将发行、但尚未登录柜台买卖中心债券专
区的主要外币债券(含人民币)一览表：
    
    日期     发债主体                 发债额         利率(IRR)    年期
    2016年      
     6/1     HSBC Bank Plc            3.0亿美元      0%(4.10%)   30(NC4*1)
     6/2     德意志银行新加坡分行     1.8亿美元      0%(5.20%)   30(NC5*1)
     6/3     第一海湾银行             5.16亿元人民币 4.55%       3 
     6/7     法国巴黎银行             4.4亿美元      0%(4.00%)   30(NC7*1)
     6/14    Abbey National           1.5亿美元      0%(4.20%)   30(NC5*1)
             Treasury Services 
     6/16    法国东方汇理银行         0.39亿美元     2.60%        5
    
    主要资料来源：承销商(完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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