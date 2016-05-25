背景资料：近期台湾将发行外币(含人民币)债券一览

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透台北5月25日 - 以下为路透根据承销商讯息整理，近期台湾将发行、但尚未登录柜台买卖中心债券专 区的主要外币债券(含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2016年 6/1 HSBC Bank Plc 3.0亿美元 0%(4.10%) 30(NC4*1) 6/2 德意志银行新加坡分行 1.8亿美元 0%(5.20%) 30(NC5*1) 6/3 第一海湾银行 5.16亿元人民币 4.55% 3 6/7 法国巴黎银行 4.4亿美元 0%(4.00%) 30(NC7*1) 6/14 Abbey National 1.5亿美元 0%(4.20%) 30(NC5*1) Treasury Services 6/16 法国东方汇理银行 0.39亿美元 2.60% 5 主要资料来源：承销商(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。