金属期市：伦敦期铜受美国靓丽数据提振上涨，尽管美元走强

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
“市场并非坠落悬崖，第一季或许有些需求成长产生。然而这都是下半年略为偏空的因素，”他称。
“中国资金眼见已过信贷高峰，且今年最佳的成长状态有部分已经实现。”
对于持有其他货币的人而言，美元走强会使得铜等以美元计价大宗商品更为昂贵，使他们减少购买量。
0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%至每吨4,612美元，上日上涨0.9%。价格看来已经在4,540美元附近寻获底部，这是上周创下的2月中旬以来低点。
“目前基本趋势仍暗示夏季放缓，除此之外很难见到短期上升，”Kingdom Futures在一份报告中称。
上海期交所期铜 上涨0.8%至每吨35,490元人民币。
其他金属方面，上海期铝 下跌1.8%，受本地生产增加所拖累，因价格走高股利炼厂重启产能，从而使本地过剩情形加剧。
LME期锡 下跌1.2%至2月以来最低，此前中国进口放缓。期锡本周价格已经跌破100及200日均线，形势偏空。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/张明钧; 审校 高琦)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。