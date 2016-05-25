金属期市：伦敦期铜受美国靓丽数据提振上涨，尽管美元走强

“市场并非坠落悬崖，第一季或许有些需求成长产生。然而这都是下半年略为偏空的因素，”他称。

“中国资金眼见已过信贷高峰，且今年最佳的成长状态有部分已经实现。”

对于持有其他货币的人而言，美元走强会使得铜等以美元计价大宗商品更为昂贵，使他们减少购买量。

0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%至每吨4,612美元，上日上涨0.9%。价格看来已经在4,540美元附近寻获底部，这是上周创下的2月中旬以来低点。

“目前基本趋势仍暗示夏季放缓，除此之外很难见到短期上升，”Kingdom Futures在一份报告中称。

上海期交所期铜 上涨0.8%至每吨35,490元人民币。

其他金属方面，上海期铝 下跌1.8%，受本地生产增加所拖累，因价格走高股利炼厂重启产能，从而使本地过剩情形加剧。

LME期锡 下跌1.2%至2月以来最低，此前中国进口放缓。期锡本周价格已经跌破100及200日均线，形势偏空。(完)

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