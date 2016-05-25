欧元债市：希腊两年债收益率跌至六个月低位，因减债谈判取得进展

谈判在持续至周三凌晨之后，欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，但最后可能会有些技术性调整。这表明希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政联盟推动的财政改革得到了认可。

但谈判取得的更大进展是达成了债务减免协议。欧元区同意在2018年向希腊提供债务减免，如果这是使希腊偿债负担达标的必要条件的话。这足以确保IMF同意再度加入希腊纾困计划。

希腊谈判给风险人气带来提振，南欧公债收益率上扬就是明证。

西班牙 及意大利10年期公债收益率 皆跌至一个月低点，分别约为1.51%及1.40%。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌4.5个基点，触及三周低点3.02%。

“希腊与金主达成协议，有利风险人气提升，进而有利于欧洲二线债券市场，”DZ Bank衍生品市场分析师Rene Arecht表示。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 艾茂林/高琦)