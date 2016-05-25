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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 16:47 BJT

全球贵金属：5月24日SPDR黄金持仓减少0.44%，iShares白银持仓不变

路透5月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一减少0.44%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动     增减
    SPDR      27,928,349.9   5月24日    28,052,528.3    5月23日  -124,178.4  -0.44%
    iShares  335,739,274.6   5月24日   336,024,564.4    5月23日         0.0   0.00%
    (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
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    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 汪红英；审校)

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