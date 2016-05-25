路透基点：泰达投资4.5亿元人民币贷款已获得首家银行承诺--TRLPC

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透香港5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津泰达投资控股有限公司的4.5亿元人民币(6,900万美元)两年期循环贷款已经在一般银团组建阶段获得第一家银行承诺，另有几家银行处在审批过程中。
消息人士称，新韩银行(中国)承诺8,000万元人民币，另外几家还在审批的银行总计承诺约2.6亿元人民币。
韩亚银行(中国)是本案的唯一牵头行。
该笔贷款利率为中国人行一年期基准利率的100%，承贷5,000万人民币到2亿人民币的银行可获得20个基点的前端费。所筹资金用作运营资本。
协议预计将在6月初签署。该贷款已经在市场上探询数月，原本计划是在3月末签署。
泰达投资是中国国有地产集团，也投资于公用事业、制造业、金融业及现代服务业。(完)
(编译 高琦 审校 汪红英)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。