路透基点：泰达投资4.5亿元人民币贷款已获得首家银行承诺--TRLPC

路透香港5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津泰达投资控股有限公司的4.5亿元人民币(6,900万美元)两年期循环贷款已经在一般银团组建阶段获得第一家银行承诺，另有几家银行处在审批过程中。

消息人士称，新韩银行(中国)承诺8,000万元人民币，另外几家还在审批的银行总计承诺约2.6亿元人民币。

韩亚银行(中国)是本案的唯一牵头行。

该笔贷款利率为中国人行一年期基准利率的100%，承贷5,000万人民币到2亿人民币的银行可获得20个基点的前端费。所筹资金用作运营资本。

协议预计将在6月初签署。该贷款已经在市场上探询数月，原本计划是在3月末签署。

泰达投资是中国国有地产集团，也投资于公用事业、制造业、金融业及现代服务业。(完)