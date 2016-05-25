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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 17:34 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1143  1.1140  +0.03  +2.61  1.0860
    美元/日圆            110.18  109.98  +0.18  -8.41  120.30
    欧元/日圆         122.80  122.48  +0.26  -5.88  130.47
    美元/瑞郎            0.9919  0.9927  -0.08  -0.99  1.0018
    英镑/美元            1.4632  1.4630  +0.01  -0.72  1.4738
    美元/加元            1.3124  1.3119  +0.04  -5.17  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5667  6.5651  +0.02  -0.02  6.5680
    澳元/美元            0.7188  0.7182  +0.08  -1.20  0.7275
    新西兰元/美元        0.6746  0.6736  +0.15  -1.16  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1058  1.1064  -0.05  +1.58  1.0886
    欧元/英镑         0.7615  0.7614  +0.01  +3.37  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2604  9.2655  -0.06  +0.98  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3323  8.3438  -0.14  -5.74  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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