更新版 1-台湾经济：国发会将设立产业创新转型基金及投资贸易公司，提振民间投资

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路透台北5月25日 - 台湾新任国发会主委陈添枝周三表示，将设立产业创新转型基金，以国发基金向银行融资上限1,000亿台币以协助产业转型创新；此外也将注资设大型投资贸易公司，目标都是带动民间投资，希望可以改善投资负成长的情况。

陈添枝今日在就任记者会上做出以上表述。

〞经济部协助企业转型升级是以辅导的方式，但我们(产业创新转型基金)是要注资的，〞陈添枝说。

陈添枝表示，产业创新转型基金是以最高1,000亿台币的额度去投资现存企业，是股权基金，目前国发基金的现有功能再扩张。它要投资的企业不分规模大小，要以在台湾投资为条件，增加台湾就业，若是这些公司在创新转型的过程中遭遇资金不足，可以向产业创新转型基金要求注资。

陈添枝也说，产业创新转型基金的投资会有退场机制，比如股权卖回，此外未来也会与民间相似的基金或投资公司一起配合。

〞目的是要可以诱发投资，〞陈添枝说。

此外，在成立大型投资贸易公司方面，陈添枝表示，它是民营企业，只是政府有注资，〞有点像国外大贸易公司兼具投资功能，〞。而它的成立方式是由国发基金投入一部分资金，同时它也可以负责进出口贸易，比如新南向政策中可以担负整厂输出的任务。

2008-2009年间陈添枝曾任前总统马英九政府的国发会主委。因此当新政府首任行政院长林全宣布国发会主委人事案时，引发一片哗然。

林全表示，他与陈添枝先前在中华经济研究院共事过，陈添枝在担任中经院院长时表现出色，因此特别央请陈添枝接下此一职务。