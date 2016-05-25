亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受市场仓位调整及上海期胶走软影响

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
但周三到期的5月合约飙升8.8日圆或5.9%，收于每公斤158.9日圆。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌75元人民币，收于每吨10,255元。
“鉴于东南亚产胶国落叶季即将结束，产量料将上升，所以整体市场基调将可能维持疲弱，”Kikukawa称。
橡胶一年中的任何时节都可以割胶，但胶浆的产量会在落叶季减少。泰国、马来西亚和印尼的落叶季大约从2月持续到5月。
新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤123.5美分，下跌3.5美分。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/刘秀红；审校 张涛)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。