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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 17:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受市场仓位调整及上海期胶走软影响

但周三到期的5月合约飙升8.8日圆或5.9%，收于每公斤158.9日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌75元人民币，收于每吨10,255元。

“鉴于东南亚产胶国落叶季即将结束，产量料将上升，所以整体市场基调将可能维持疲弱，”Kikukawa称。

橡胶一年中的任何时节都可以割胶，但胶浆的产量会在落叶季减少。泰国、马来西亚和印尼的落叶季大约从2月持续到5月。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤123.5美分，下跌3.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/刘秀红；审校 张涛)

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