亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受市场仓位调整及上海期胶走软影响

但周三到期的5月合约飙升8.8日圆或5.9%，收于每公斤158.9日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌75元人民币，收于每吨10,255元。

“鉴于东南亚产胶国落叶季即将结束，产量料将上升，所以整体市场基调将可能维持疲弱，”Kikukawa称。

橡胶一年中的任何时节都可以割胶，但胶浆的产量会在落叶季减少。泰国、马来西亚和印尼的落叶季大约从2月持续到5月。