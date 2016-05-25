《汇市简讯》澳元/美元明天面临0.7210期权到期，空头喊出下看0.5

全球金市：特朗普指美元过度强劲的言论提振黄金升至八周高位

路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。