《汇市简讯》澳元/美元明天面临0.7210期权到期，空头喊出下看0.5

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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* 选择权相关卖盘的传闻，令澳元/美元欧洲盘初涨势在0.7220美元受阻
* 周四在0.7210将有大型选择权到期，规模达10亿澳元。今日有执行价0.7200选择权到期，规模2.92亿澳元
* 澳元受空头回补推升，由周二触及的12周低点0.7145升至0.7220
* SMH-ANZ称澳元/美元可能跌向0.50。原文连结 bit.ly/20zUh1e
* 澳元/美元最近一次触及0.50是在2001年。2008年低点在0.6007
(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。