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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 17:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元明天面临0.7210期权到期，空头喊出下看0.5

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* 选择权相关卖盘的传闻，令澳元/美元欧洲盘初涨势在0.7220美元受阻

* 周四在0.7210将有大型选择权到期，规模达10亿澳元。今日有执行价0.7200选择权到期，规模2.92亿澳元

* 澳元受空头回补推升，由周二触及的12周低点0.7145升至0.7220

* SMH-ANZ称澳元/美元可能跌向0.50。原文连结 bit.ly/20zUh1e

* 澳元/美元最近一次触及0.50是在2001年。2008年低点在0.6007

(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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