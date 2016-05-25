路透基点：济南-青岛高铁项目获得300亿元人民币贷款--TRLPC

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透香港5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，济青高速铁路有限公司已经签署300亿元人民币的定期贷款，为济南-青岛两个城市间的高铁建设提供融资。
中国农业银行是牵头行，中信银行是参贷行。
一位消息人士称，这笔25年期的贷款在5月12日签署，利率是中国人行基准利率的100%。
济南-青岛高速铁路全长307.8公里，建设工期预计为四年。这条线上的火车时速预计可达每小时350公里。
项目总投资估计为600亿元人民币，80%的资金来自山东省政府，其余来自中国铁路总公司。
济青高速铁路有限公司成立于2015年，为山东省政府拥有。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。