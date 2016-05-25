路透基点：济南-青岛高铁项目获得300亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，济青高速铁路有限公司已经签署300亿元人民币的定期贷款，为济南-青岛两个城市间的高铁建设提供融资。

中国农业银行是牵头行，中信银行是参贷行。

一位消息人士称，这笔25年期的贷款在5月12日签署，利率是中国人行基准利率的100%。

济南-青岛高速铁路全长307.8公里，建设工期预计为四年。这条线上的火车时速预计可达每小时350公里。

项目总投资估计为600亿元人民币，80%的资金来自山东省政府，其余来自中国铁路总公司。

济青高速铁路有限公司成立于2015年，为山东省政府拥有。（完）