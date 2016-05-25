美国各类经济指标总览--2016/5/25

纽约期市：期棉触及近两周低点，市场交投谨慎
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
美国商务部公布，美国4月建筑许可年率修正为113万户，前值为111.6万户。 当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (4月) 5.0 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16 (4月) 增加20.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.2 (4月) -0.1 (3月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.1 (4月) -0.1 (3月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) 1.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差404.4 (3月) 逆差469.6 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.7 (4月) -0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.8 (5月14日当周) 29.4 (5月7日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060亿 (4月) 赤字1,080亿 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月) 个人所得(%) +0.4 (3月) +0.1 (2月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (3月) -0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加296.7 (3月) 增加141.45 (2月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) -0.1 (2月) 建筑支出(%) +0.3 (3月) +1.0 (2月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 117.2 (4月) 109.9 (3月修正值) 建筑许可(万户) 113 (4月修正值) 107.7 (3月修正值) 成屋销售(万户) 545 (4月) 536 (3月修正值) 新屋销售(万户) 61.9 (4月) 53.1 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.5 (3月修正值) -1.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +1.3 (3月修正值) -3.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (4月) 54.5 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.8 (4月) 51.8 (3月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月) -0.6 (2月修正值) 进口物价(%) +0.3 (4月) +0.3 (3月修正值) 出口物价(%) +0.5 (4月) 持平 (3月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第一季初值) +2.7 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.0 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****