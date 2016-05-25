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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 20:55 BJT

美国各类经济指标总览--2016/5/25

美国商务部公布，美国4月建筑许可年率修正为113万户，前值为111.6万户。 
        
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  5.0  (4月)                       5.0  (3月)
 非农业就业岗位(万)                      增加16  (4月)                  增加20.8  (3月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.3  (4月)                      +0.2  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.4  (4月)                      +0.1  (3月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)                +0.2  (4月)                      +0.1  (3月)
 实质所得(%)                               +0.2  (4月)                      +0.1  (3月修正值)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%             +0.2  (4月)                      -0.1  (3月)
 )                                                                                
 不包括食品和能源的最终需求PPI             +0.1  (4月)                      -0.1  (3月)
 (%)                                                                              
 国内生产总值(GDP)(%)                      +0.5  (第一季初值)               +1.4  (第四季终值)  
 GDP平减指数(%)                            +0.7  (第一季初值)          　　 +0.9  (第四季终值)   
 零售销售(%)                                1.3  (4月)                      -0.3  (3月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差404.4  (3月)                 逆差469.6  (2月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.6  (第一季)                   +0.5  (第四季)
 工业生产(%)                               +0.7  (4月)                      -0.9  (3月修正值)
 产能利用率(%)                             75.4  (4月)                      74.9  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      27.8  (5月14日当周)              29.4  (5月7日当周)
 联邦预算(亿美元)                   盈余1,060亿  (4月)               赤字1,080亿  (3月)
 领先指标(%)                               +0.6  (4月)                      +0.2  (3月)
 个人所得(%)                               +0.4  (3月)                      +0.1  (2月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.1  (3月)                      -0.1  (2月)
 消费者信贷(亿美元)                   增加296.7  (3月)                增加141.45  (2月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (3月)                      -0.1  (2月)
 建筑支出(%)                               +0.3  (3月)                      +1.0  (2月修正值)
 消费者信心                                94.2  (4月)                      96.1  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                           117.2  (4月)                     109.9  (3月修正值)
 建筑许可(万户)                             113  (4月修正值)               107.7  (3月修正值)
 成屋销售(万户)                             545  (4月)                       536  (3月修正值)
 新屋销售(万户)                            61.9  (4月)                      53.1  (3月修正值)
 工厂订单(%)                               +1.5  (3月修正值)                -1.9  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     +1.3  (3月修正值)                -3.1  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  55.7  (4月)                      54.5  (3月)
 供应管理协会制造业指数                    50.8  (4月)                      51.8  (3月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.1  (3月)                      -0.6  (2月修正值)
 进口物价(%)                               +0.3  (4月)                      +0.3  (3月修正值)
 出口物价(%)                               +0.5  (4月)                      持平  (3月修正值)
 单位劳工成本(%)                           +4.1  (第一季初值)               +2.7  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                           -1.0  (第一季初值)               -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字1,253  (第四季)              赤字1,299  (第三季修正值)

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