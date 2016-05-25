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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 18:22 BJT

东南亚股市：收盘上涨，美国新屋销售数据表现强劲提振风险偏好

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   346.57     3.40   +0.99   +4.13   332.82
    新加坡                     2766.66    16.43   +0.60   -4.03  2882.73
    马来西亚                  1630.96     5.12   +0.31   -3.64  1692.51
    泰国                      1397.63    13.37   +0.97   +8.51  1288.02
    印尼                      4772.98    62.19   +1.32   +3.92  4593.01
    菲律宾                     7463.95   107.23   +1.46   +7.36  6952.08
    越南                        611.89     0.27   +0.04   +5.68   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧/王颖)

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