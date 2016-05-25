投行观点：AAC Holdings目标价从21美元上调至24美元，评级由中性上调至买入--瑞穗

国际油市：油价上涨，因预期减产协议将延期并可能进一步深化
路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。
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路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。
路透上海5月22日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 29.95(7.12%) 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)
路透墨尔本5月22日 - 沪锌和沪镍周一飙升，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振钢铁的原材料价格。